Метеорологи предупредили о штормовой погоде

Синоптики ”Казгидромета" объявили штормовое предупреждение на 27 мая сразу в 17 областях страны.

Ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами, шквалистым ветром, градом и пыльными бурями.

В области Жетысу на востоке и в горных районах пройдут дожди с грозами, местами ожидаются сильные ливни, град и шквал. Порывы ветра достигнут 23–28 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане – высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидаются дожди, грозы, местами ливни, град и шквалистый ветер до 23 м/с. В ряде районов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе будут дождь и гроза, ветер до 20 м/с.

В Алматинской области и Алматы прогнозируются дожди, грозы, местами сильные осадки, град и шквал. Порывы ветра до 25 м/с. В Алматы – дождь, местами сильные осадки вечером. В Конаеве – дождь и гроза, ветер до 20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются дожди с грозами, местами пыльные бури. Порывы ветра до 28 м/с. В Актау – дождь и гроза, ветер до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области и области Абай местами пройдут дожди и грозы, порывистый ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Семее высокая пожарная опасность.

В Астане ожидается кратковременный дождь и гроза, ветер до 20 м/с.

В Атырауской области прогнозируются дожди, грозы, местами сильные осадки, град и шквалы до 28 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау – дождь и гроза, ветер до 20 м/с.

В Улытауской области пройдут дожди, грозы, местами ливни, град и шквал. Порывы ветра до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане – гроза, местами град и шквалы.

В Кызылординской области ожидаются дожди, грозы, пыльные бури, град и шквалы. Порывы ветра до 23 м/с. В Кызылорде – гроза и шквалистый ветер.

В Жамбылской области прогнозируются дожди, грозы, местами сильные осадки, град и шквалы до 28 м/с. В Таразе – гроза и сильный ветер.

В Карагандинской области местами пройдут дожди, грозы, град и шквал. В Караганде будут кратковременный дождь и гроза.

В Костанайской области ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы. Ветер до 20 м/с. В Костанае ожидаются дождь и гроза.

В Туркестанской области и Шымкенте ожидаются дожди, грозы, местами ливни, град и шквалы до 28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области пройдут дожди, грозы, местами град и шквалы. В Уральске – дождь и гроза.

В Акмолинской области ожидаются дожди, грозы, местами град. Порывы ветра до 20 м/с. В Кокшетау – кратковременный дождь и гроза.

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях и просят соблюдать меры безопасности.