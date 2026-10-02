METRO уходит из Казахстана: все шесть магазинов закроют

METRO прекратит работу в Казахстане. Компания закроет все шесть магазинов в стране, а также службу доставки.

Полностью завершить работу планируют до конца марта 2027 года. Магазины будут закрывать поэтапно.

В компании объяснили решение оценкой долгосрочных перспектив бизнеса в Казахстане.

METRO пыталась адаптировать свою работу к местному рынку и меняла предложение для клиентов. Однако, как заявили в компании, этого оказалось недостаточно для создания устойчивой основы для дальнейшего роста.

«Для METRO Казахстан это непростой этап. Мы выражаем искреннюю благодарность нашим сотрудникам за их профессионализм, труд и преданность компании, а нашим клиентам, поставщикам, деловым партнёрам и государственным органам – за доверие, сотрудничество и поддержку на протяжении всех лет работы METRO в Казахстане», – говорится в сообщении компании.

До окончательного ухода METRO продолжит работу в переходном режиме. В компании заявили, что при закрытии бизнеса намерены учитывать интересы сотрудников, клиентов и партнеров.