METRO уходит из Казахстана: все шесть магазинов закроют
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METRO прекратит работу в Казахстане. Компания закроет все шесть магазинов в стране, а также службу доставки.
Полностью завершить работу планируют до конца марта 2027 года. Магазины будут закрывать поэтапно.
В компании объяснили решение оценкой долгосрочных перспектив бизнеса в Казахстане.
METRO пыталась адаптировать свою работу к местному рынку и меняла предложение для клиентов. Однако, как заявили в компании, этого оказалось недостаточно для создания устойчивой основы для дальнейшего роста.
«Для METRO Казахстан это непростой этап. Мы выражаем искреннюю благодарность нашим сотрудникам за их профессионализм, труд и преданность компании, а нашим клиентам, поставщикам, деловым партнёрам и государственным органам – за доверие, сотрудничество и поддержку на протяжении всех лет работы METRO в Казахстане», – говорится в сообщении компании.
До окончательного ухода METRO продолжит работу в переходном режиме. В компании заявили, что при закрытии бизнеса намерены учитывать интересы сотрудников, клиентов и партнеров.
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