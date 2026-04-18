Мейирим Нурсултанов подписал контракт на бой за титул WBC

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов получил возможность побороться за титул чемпиона мира, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Первый номер рейтинга WBC в среднем весе подписал контракт на поединок за временный чемпионский пояс. По информации 1Bol, в ближайшее время ожидается ответ от стороны соперника.После этого бой будет официально объявлен.

Нурсултанов вплотную приблизился к главному поединку своей карьеры. На данный момент он является обязательным претендентом на титул действующего чемпиона мира Карлоса Адамеса.

Напомним, что последний бой казахстанец провел 17 ноября 2023 года, когда уверенно разобрался с чилийцем Карлосом Аламосом. С тех пор Нурсултанов находится в ожидании титульного шанса и сохраняет позиции в рейтинге.

При этом чемпион дивизиона Карлос Адамес недавно провел успешную защиту пояса, победив американца Остина Уильямса, однако бой с казахстанцем до сих пор не был организован.