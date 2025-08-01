Мейрлан Раханов назначен заместителем акима области Абай
Ранее он возглавлял Комитет информации Министерства культуры и информации РК.
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С 1 августа Мейрлан Раханов официально вступил в должность заместителя акима области Абай, передает BAQ.KZ. До этого он возглавлял Комитет информации Министерства культуры и информации РК.
Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды, а затем занимал различные должности в органах государственной службы.
С 2016 по 2021 год работал в пресс-службе президента РК, пройдя путь от эксперта до инспектора. С июля 2021 по декабрь 2023 года возглавлял сектор в пресс-службе главы государства. В январе 2024 года был назначен председателем Комитета информации МКИ РК.
Назначение в область Абай стало новым этапом в карьере госслужащего, имеющего значительный опыт в сфере информационной политики.
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