Мейржан Шермаханбет разгромил соперника 11:0 и взял бронзу Азиады

Казахстанский борец Мейржан Шермаханбет стал бронзовым призером XX летних Азиатских игр в греко-римской борьбе.

В схватке за третье место в весовой категории до 67 килограммов он встретился с представителем Монголии Намсраем Батбаяром.

Поединок завершился досрочно. Казахстанец набрал 11 баллов, не позволив сопернику заработать ни одного. Итоговый счет составил 11:0.

Эта медаль стала для Шермаханбета второй в карьере на летних Азиатских играх.

Три года назад, на Азиаде в Ханчжоу, казахстанский борец дошел до финала и завоевал серебряную медаль.

Таким образом, в активе Шермаханбета теперь есть серебро и бронза Азиатских игр.

Медали первого соревновательного дня в греко-римской борьбе разыгрываются в нескольких весовых категориях.