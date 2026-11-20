Костанайский международный аэропорт планирует расширить маршрутную сеть и открыть новое внутреннее авиасообщение с Актау. Запуск рейсов предварительно намечен на конец марта.

Как сообщил председатель правления АО «Международный аэропорт «Костанай» имени Ахмета Байтурсынова» Аскар Бекбосынов, переговоры с авиакомпанией FlyArystan прошли успешно.

«В конце марта рассчитываем открыть внутреннее направление в Актау с частотой два раза в неделю. У нас прошли успешные переговоры с авиакомпанией FlyArystan», — рассказал он.

Помимо Актау, аэропорт Костаная рассматривает возможность запуска рейсов на китайский остров Хайнань и в Стамбул.

Окончательные даты начала полётов, расписание и стоимость авиабилетов станут известны после завершения переговоров с авиаперевозчиками.