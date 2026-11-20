Между Актау и Костанаем планируют запустить прямые авиарейсы
Полёты могут начаться в конце марта и выполняться дважды в неделю.
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Костанайский международный аэропорт планирует расширить маршрутную сеть и открыть новое внутреннее авиасообщение с Актау. Запуск рейсов предварительно намечен на конец марта.
Как сообщил председатель правления АО «Международный аэропорт «Костанай» имени Ахмета Байтурсынова» Аскар Бекбосынов, переговоры с авиакомпанией FlyArystan прошли успешно.
«В конце марта рассчитываем открыть внутреннее направление в Актау с частотой два раза в неделю. У нас прошли успешные переговоры с авиакомпанией FlyArystan», — рассказал он.
Помимо Актау, аэропорт Костаная рассматривает возможность запуска рейсов на китайский остров Хайнань и в Стамбул.
Окончательные даты начала полётов, расписание и стоимость авиабилетов станут известны после завершения переговоров с авиаперевозчиками.
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