По поручению Главы государства запущены прямые авиарейсы между столицами Казахстана и Сербии, передает BAQ.KZ.

Торжественная церемония по случаю открытия нового маршрута состоялась в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. В мероприятии приняли участие вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Казахстане Владимир Йовчич, а также первый заместитель председателя правления аэропорта Руслан Пыштанов.

Договоренность об открытии рейса была достигнута в ходе визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию. Реализация проекта стала возможной при поддержке МИД Казахстана и Посольства РК в Сербии.

По прибытии первого самолета в Белград казахстанскую делегацию встретили спикер Народной Ассамблеи Сербии Ана Брнабич и заместитель министра транспорта Верица Ечменица.

"Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом является важным шагом в укреплении связей между Казахстаном и Сербией. Новый маршрут откроет больше возможностей для делового, туристического и культурного сотрудничества между нашими народами", – отметил вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

Между Казахстаном и Сербией действует безвизовый режим, а продолжительность полета составляет 5 часов 40 минут. Первый рейс был выполнен при высокой загрузке — на борту находились 92 пассажира.

Рейсы Астана – Белград – Астана будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам — на современных лайнерах Boeing 737.