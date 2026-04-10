В Талдыкоргане встретили первый прямой поезд, прибывший из Астаны по маршруту «Астана – Актогай – Талдыкорган», передает BAQ.kz.

Это событие стало долгожданным для жителей региона и ознаменовало запуск нового железнодорожного сообщения.

Новый маршрут позволил упростить поездки между регионом Жетысу и Астаной, обеспечив более удобное железнодорожное сообщение.

Проект реализован при участии Министерства транспорта, депутатов Парламента и компании КТЖ. Маршрут введён в ответ на многочисленные обращения граждан.

Отметим, поезд будет курсировать через день. Он следует по схеме с пересадкой на станции Актогай: из Астаны состав идёт до этой станции, где вагоны прицепляются к поезду, следующему до Талдыкоргана.

На маршруте используются современные вагоны серии «45» (RWS Wagon), оснащённые системами климат-контроля, очистки воздуха, видеонаблюдения и пожарной безопасности. Для пассажиров предусмотрены Wi-Fi, розетки, USB-порты, удобные спальные места и современное освещение.

Время в пути составляет около 28 часов. Из Астаны поезд отправляется по нечётным числам в 06:32 и прибывает в Талдыкорган в 11:05 следующего дня. В обратном направлении отправление — по чётным числам в 12:15, прибытие в Астану — в 19:30.

Стоимость билетов составляет примерно 16 тысяч тенге в плацкарте и 21 тысячу тенге в купе.