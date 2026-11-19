Военно-транспортная авиация Казахстана пополнилась новым бортом. В Алматы прибыл самолет Y-9E, который займет промежуточное место между уже имеющимися в арсенале C-295 и A400M. Это позволит военным гибче выбирать воздушный транспорт в зависимости от дальности маршрута и веса груза.

Появление Y-9E расширит возможности Вооруженных сил по перевозке личного состава, военных грузов и материальных средств. Самолет пополнил авиационный парк в рамках планового обновления техники.

Таким образом, Казахстан получает дополнительный инструмент для организации воздушных перевозок – между более легким C-295 и тяжелым A400M. Это позволит эффективнее распределять задачи между самолетами с учетом конкретных потребностей.