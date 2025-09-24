С 23 сентября возобновлено авиасообщение между Карагандой и Семеем — на маршруте начал курсировать пассажирский самолёт Bombardier CRJ200 вместимостью 50 мест, передает BAQ.KZ.со ссылкой на пресс-службу акима области Абай.

Перевозку осуществляет авиакомпания SCAT в рамках субсидируемого рейса, а стоимость билета составляет 15 000 тенге. Полёты будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

Авиасообщение между двумя городами было закрыто несколько лет назад, и для многих его возвращение стало долгожданной новостью. Новый рейс позволит жителям путешествовать удобно, быстро и по доступной цене.

"Несколько лет назад авиасообщение по маршруту „Караганда – Семей“ было закрыто. Мы очень рады его возобновлению. Раньше, чтобы добраться в Караганду из Семея, приходилось ехать поездом через Астану. Теперь для людей это очень удобно. Всего за полтора часа можно оказаться в Семее", — отметил житель Караганды.

С открытием нового направления количество авиарейсов из Семея в крупные города Казахстана продолжает расти. На сегодняшний день доступны маршруты в Алматы, Астану, Урджар и Караганду, которые обслуживают авиакомпании FlyArystan, Южное небо и SCAT.

Важно отметить, что запуск маршрута стал возможен благодаря поддержке Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан и акимата области Абай.