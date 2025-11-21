Между Казахстаном и Арменией могут открыть прямой авиарейс
Согласно предоставленной информации, авиакомпании Scat и Fly Arystan готовы возобновить рейсы по данному направлению.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Между Казахстаном и Арменией могут возобновить прямое авиасообщение. Об этом в кулуарах в Акорде сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, ранее между двумя странами действовали прямые рейсы, однако сейчас они временно приостановлены. Основная причина – слишком высокие тарифы на обслуживание в ереванском аэропорту. Стоимость обслуживания одного пассажира составляет 65 долларов, а цена одной тонны авиатоплива поднялась до 1 248 долларов.
"Сейчас рассматривается возможность субсидирования этих расходов", – пояснил Жумангарин.
Согласно предоставленной информации, авиакомпании Scat и Fly Arystan готовы возобновить рейсы по данному направлению.
Самое читаемое
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- Льготная ипотека в Казахстане: юрист назвал скрытые риски популярных программ
- Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности
- Женщину засыпало зерном на элеваторе в СКО
- В Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа до середины декабря