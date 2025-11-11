Внешнеполитический баланс Казахстана вновь становится предметом обсуждения на фоне усиливающегося влияния России и Китая в Центральной Азии. Эксперты отмечают, что многовекторная модель, ставшая символом внешнеполитической идентичности страны, сегодня должна обрести новое наполнение. Политолог в интервью BAQ.KZ пояснил, каким образом Казахстану следует выстраивать стратегию взаимодействия с двумя мировыми центрами силы, чтобы не утратить самостоятельность и при этом извлечь максимальную выгоду.

По мнению эксперта, многовекторность Казахстана перестала быть просто декларацией нейтралитета и превратилась в инструмент выживания в сложной геополитической среде. Однако для эффективности этого курса требуется обновление подходов.

"Многовекторность Казахстана остаётся не роскошью, а насущной необходимостью. Но важно перейти от многовекторности ради картинки, к прагматичной многовекторности с жёсткими правилами игры, такими как прозрачные контракты, обязательная локализация, чёткие условия по безопасности и управлению критическими объектами. Не просто дружить со всеми, а заключать сделки, которые увеличивают нашу добавленную стоимость и не дают возможности стороннему игроку диктовать нам внутреннюю политику", — отмечает Ералы Нуржума.

Это означает уход от модели "равноудаленности" в пользу модели "равноэффективности", где каждый внешнеполитический вектор приносит измеримую выгоду: инвестиции, технологии, рабочие места и институциональное развитие.

Нуржума подчёркивает, что для Казахстана важно сохранять активную внешнюю дипломатию — в структурах ООН, ЕАЭС, ШОС и других многосторонних форматах. Однако без внутренней опоры эта активность теряет смысл.

"Во внутренней политике необходимо усиление институтов, чтобы внешние инвестиции не могли превращаться в фактор политического давления", — говорит политолог.

Это включает институциональное укрепление независимых судов, антикоррупционных механизмов, контроль за прозрачностью соглашений и защиту стратегических активов государства.

Локализация вместо сырьевой зависимости

Эксперт считает, что главный принцип экономической политики Казахстана в отношении России и Китая должен быть прагматичным: стране необходимо участвовать только в тех проектах, которые оставляют внутри экономики долю управления, налогов и технологий.

"Приоритетом должна быть переработка и локализация в энергетике — не просто экспорт нефти и газа, а нефтепереработка, химия, переработка урана. В транспорте и логистике критически важен контроль над коридорами и хабами. Технологии партнеров должны обязательно передаваться Казахстану — по энергетике, цифровизации, промышленности и IT. И выборочное партнёрство по безопасности, но только в рамках многосторонних механизмов, без эксклюзивных военных соглашений", — поясняет он.

Такой подход, по мнению Ералы Нуржумы, формирует экономическую независимость страны и снижает риски внешнего давления через экономические рычаги.

Анализируя геоэкономическую ситуацию, политолог отмечает, что конкуренция России и Китая в Центральной Азии не является угрозой, напротив, она может стать ресурсом развития, если Казахстан будет действовать как активный переговорщик, а не как объект влияния.

"Конкуренция великих держав создаёт рыночные преимущества — лучшие цены, условия локализации, борьбу за проекты. С нашей стороны требуются справедливые тендеры, прозрачные аукционы, правовые гарантии и резервные варианты финансирования. Риск возникает, когда один игрок получает монополию на критическую инфраструктуру. Поэтому использовать конкуренцию всегда выгодно, чем отдавать ключевые рычаги только одной из сторон", — подчёркивает Нуржума.

Фактически речь идёт о том, чтобы превратить геополитическое соперничество соседей в механизм торгов для получения выгодных условий.

Стать не "коридором", а "хабом"

Ключевая идея политолога — Казахстан должен уйти от роли транзитной территории к роли полноценного логистического и сервисного узла, где формируется добавленная стоимость.

"Чтобы одновременно извлечь выгоду из ЕАЭС и из “Одного пояса и одного пути”, необходимо делать ставку на роль транзитного узла и сервиса, а не на роль только “коридора”. Согласовать таможенные и стандартные процедуры, создать прозрачные специальные экономические зоны и логистические хабы с понятными налоговыми и правовыми условиями, которые привлекательны и для Китая, и для стран ЕАЭС. Предлагать такие услуги, как страхование, логистика, цифровые платформы, чтобы прибыль оставалась внутри страны", — объясняет Нуржума.

Важным условием он называет наличие нейтральных механизмов арбитража и транзитных гарантий, чтобы политические споры между партнёрами не могли блокировать экономическую активность Казахстана.

Для устойчивости позиции Казахстана на международной арене, подчёркивает политолог, решающее значение имеют внутренние реформы. Без них любое внешнеполитическое равновесие будет иллюзорным.

"В первую очередь — борьба с коррупцией через независимую судебную реформу, ясная и предсказуемая правовая среда для бизнеса. Также обязательные условия по локализации и трансферу технологий в любых крупных проектах. Налоговая и промышленная политика, направленная на переработку и создание кластеров. Масштабные инвестиции в образование и научно-исследовательскую деятельность. И, конечно же, финансовая устойчивость через укрепление национальных фондов и резервов", — перечисляет эксперт.

Он добавляет, что отдельного внимания требует развитие кибербезопасности и оборонной устойчивости без излишней милитаризации, чтобы обеспечить экономический рост и защиту национальных интересов.

"Выгодно быть нужным всем, но на своих условиях"

По словам эксперта, современная внешняя политика не строится на симпатиях, она строится на расчёте. Казахстан должен уметь превращать своё географическое положение между двумя державами в инструмент влияния.

"Казахстану выгодно быть “нужным” всем и управлять этой нужностью в своих интересах. Чем яснее и жёстче будут наши условия, тем больше мы сможем извлечь из соседства с Россией и Китаем", — резюмирует политолог.

Таким образом, стратегия Казахстана в условиях конкуренции России и Китая сводится не к выбору стороны, а к созданию системы прозрачных, экономически взаимовыгодных и институционально защищённых отношений, где страна выступает не объектом влияния, а самостоятельным центром силы.