Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11–12 ноября 2025 года совершил государственный визит в Россию, в ходе которого с президентом РФ Владимиром Путиным была подписана Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве. Это событие привлекло внимание ведущих мировых СМИ. Зарубежная пресса оценила итоги визита в разных тонах – от нейтрального констатирования фактов до осторожных комментариев и позитивных отзывов. Ниже представлен обзор того, что писали об этом визите американские, европейские китайские СМИ. О том, какие аспекты они выделяли, как характеризовали подписанную декларацию о союзничестве и какие акценты делали в политическом и экономическом контексте — читайте в материале корреспондента BAQ.KZ.

Нейтральный тон и фокус на энергетике и санкциях

Британские информационные агентства подали новость в сдержанно-нейтральном ключе, акцентируя внимание на деловой стороне визита. Так, Reuters в своём репортаже подчеркнул, что главными темами переговоров стали совместные газовые проекты и последствия санкций США против российских нефтяных компаний.

В материале отмечалось, что Кремль рассчитывал услышать от Токаева детали его недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Агентство привело слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что повестка встречи охватывает практически все сферы сотрудничества, поскольку торгово-экономические связи России и Казахстана “многообразны” и затрагивают почти все возможные направления.

Британская пресса также обратила внимание на внешнеполитический баланс, которого придерживается Астана. Reuters охарактеризовал позицию Казахстана как "дипломатический канат", по которому страна вынуждена балансировать из-за войны в Украине.

В публикациях подчёркивалось, что Казахстан сохраняет близкие связи с Россией как соседом и ключевым торговым партнёром, одновременно поддерживая принцип территориальной целостности Украины и развивая отношения с Западом.

Отмечалось, что на прошлой неделе, незадолго до поездки в Москву, Токаев вместе с лидерами других центральноазиатских стран побывал в Вашингтоне, где назвал новую фазу взаимодействия Центральной Азии и США “началом новой эры”.

Акцент на геополитическом балансе

Мировые СМИ осветили визит Токаева в контексте текущей геополитической ситуации весьма сдержанно и с долей настороженности.

В новостных сводках BBC и других британских изданий событие упоминалось с акцентом на его своевременность и политический фон. Например, The Guardian отметили, что Казахстан, находящийся между Россией и Китаем, старается балансировать между этими державами и Западом, и упомянула, что Токаев как раз в эти дни находится с визитом в Москве, где "ожидается подписание соглашения о стратегическом партнёрстве" с Путиным. Британские журналисты обратили внимание на то, что поездка в Москву последовала сразу за участием Токаева в саммите в Вашингтоне, что подчёркивает многовекторную дипломатическую линию Казахстана.

В целом британские СМИ преподнесли информацию в сдержанном ключе, делая упор на факте подписания декларации и отмечая, что это происходит в сложной международной обстановке.

Континентальная европейская пресса в целом придерживалась схожей с британской тональности, отмечая прагматизм Казахстана и значение экономических договорённостей. Информационные агентства Европы сообщили о подписании декларации о всеобъемлющем союзничестве, приводя слова Токаева о том, что этот шаг "открывает новую эру" в двусторонних отношениях и подтверждает беспрецедентный уровень взаимного доверия.

Испанское агентство EFE в своём сообщении подчеркнуло, что Токаев назвал подписание декларации главным пунктом своей программы в Москве – визит призван поднять отношения с Россией до уровня полного союзничества. При этом европейские издания не упустили из виду и недавний визит казахстанского лидера в США: EFE напомнило, что объявление о планируемом альянсе с Москвой последовало всего через пять дней после саммита Токаева с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Многие европейские комментаторы отметили приверженность Казахстана многовекторной политике. В частности, в материалах указывалось, что с момента обретения независимости республика успешно лавирует между крупными игроками – Россией, Китаем, США и Евросоюзом – выстраивая сбалансированные отношения со всеми.

Европейские СМИ уделили внимание и экономическим аспектам: сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Россией приближается к $30 млрд, Москва остаётся крупнейшим торговым партнёром Астаны, реализуются совместные проекты в нефтегазовой сфере, энергетике и транспорте, так пишет Timesca.com.

В то же время отмечалось, что Казахстан активно сотрудничает и с Западом – приводились данные о заключённых в США коммерческих соглашениях на сумму более $17 млрд и планах по разработке месторождений с участием американских компаний.

Китайские СМИ: положительный акцент на союзничестве и взаимовыгодном сотрудничестве

Китайские государственные медиа осветили визит Токаева в позитивном, благожелательном ключе, фокусируясь на факте укрепления союзнических отношений между Астаной и Москвой.

Китайское информационное агентство Синьхуа лаконично сообщило о том, что президенты России и Казахстана подписали декларацию о переходе двусторонних связей на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

В репортажах отмечалось, что переговоры в Кремле были посвящены дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обсуждению ключевых региональных и глобальных вопросов.

Китайские СМИ подавали новость в сугубо позитивном русле – как двустороннее событие, укрепляющее стабильность и сотрудничество в Евразии.

Тон китайских сообщений был близок к нейтрально-положительному.

Например, государственное телевидение CCTV в сюжете о визите показало кадры торжественной церемонии в Кремле и подчеркнуло слова Путина о Казахстане как о "близком друге и надежном союзнике".

Отдельно упоминались конкретные сферы сотрудничества: рост товарооборота, договорённости в энергетике, в том числе строительство в Казахстане первой АЭС с помощью "Росатома" и координация в рамках интеграционных объединений вроде ШОС и ЕАЭС. В целом китайская пресса расценила визит как важный шаг к углублению взаимовыгодного сотрудничества, приветствуя усиление связей между двумя соседними странами.

Примечательно, все упомянутые СМИ сходятся в том, что Токаев старается провести тонкую линию: укрепить союз с давним партнёром Россией, одновременно не закрывая дверь для сотрудничества с Западом и другими игроками. Этот многовекторный подход, по оценкам иностранной прессы, и дальше будет определять внешнюю политику Казахстана, а декларация о союзничестве с Москвой стала лишь одним из шагов в этой стратегической игре.