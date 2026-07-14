Международная экспедиция по Великому Шелковому пути прибыла в Алматы
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Алматы стал финальной точкой казахстанского этапа международной экспедиции The Marco Polo Project, которая проходит по историческому маршруту Великого Шелкового пути.
Участники автопробега на электромобилях следуют из Рима в Гонконг. Общая протяженность маршрута составляет около 15 тысяч километров, а путь проходит через 12 стран.
В состав международной делегации вошли ученые, инвесторы и эксперты в области устойчивого развития. Во время пребывания в Алматы для гостей подготовили программу, знакомящую с туристическим, природным и культурным потенциалом города.
Участники экспедиции посетили горный курорт Шымбулак, визит-центр "Горельник", Almaty Museum of Arts, а также познакомились с традициями казахской охоты с беркутом.
После завершения казахстанского этапа экспедиция продолжит путь в Китай. По итогам путешествия материалы проекта представят на международных площадках.
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