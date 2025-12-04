Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил о масштабной работе правоохранительных и специальных органов по борьбе с наркобизнесом, передает BAQ.KZ.

По поручению Президента в стране усилили расследование крупных преступных схем, в том числе действовавших через интернет и мессенджеры. Ряд громких дел уже завершён и направлен в суд.

Одним из крупнейших стало дело международной наркосети, действовавшей в Шымкенте через Telegram-каналы. Следствие проходило при участии сотрудников ведомства по борьбе с наркобизнесом США (DEA), которые вошли в казахстанскую следственно-оперативную группу по инициативе прокуратуры. В преступную схему были вовлечены свыше 300 человек, а только по транзакциям двух фигурантов установлен оборот более 7 млн долларов. В ходе операции задержаны 24 человека — среди них граждане России, Узбекистана и Афганистана. Арестовано имущество на сумму свыше 500 млн тенге.

Следователи выявили, что деньги проходили через карты "дропперов" и нелицензированные криптобиржи, а конечные получатели криптовалют находились за рубежом. В Шымкенте ликвидировали две нарколаборатории, где обнаружены 6,1 кг готового мефедрона, сотни граммов фасованного вещества, 2,1 тонны прекурсоров и полный комплект оборудования для производства наркотиков. Преступная сеть использовала Telegram-каналы вроде "Карбон" и "DDD_Shym", через которые не только велась торговля, но и обучали новичков изготовлению синтетических наркотиков.

Аналогичная работа проведена и в других регионах. Спецпрокуроры Улытау и Мангистау раскрыли деятельность двух крупных сетей онлайн-наркоторговцев. В Улытау была остановлена работа Telegram-магазина "Kaef Mafia" — арестованы шесть участников, а в доход государства обращены ценности на сумму более 3,2 млрд тенге, включая криптовалюту.

В Мангистау пресечена деятельность сети "Dune-Operator 24/7". В момент внесения наличных в банк оперативная группа изъяла 1 млрд 155 млн тенге и 176 тысяч долларов. Суд также наложил арест на ещё 1 млрд тенге и криптокошелёк с суммой 734 228 долларов в USDT.

Берик Асылов отметил, что эти результаты — пример системной, последовательной и самоотверженной работы казахстанских правоохранительных и специальных органов. Благодаря операциям тысячи людей и их семьи были защищены от распространения синтетических наркотиков. Борьба с наркобизнесом в стране продолжается в усиленном режиме.