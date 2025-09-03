Спецпрокуроры области Ұлытау пресекли деятельность крупного Telegram-магазина "Kaef Mafia", который осуществлял бесконтактный сбыт синтетических наркотиков по всей территории Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

По результатам анализа каналов коммуникации и финансовых потоков начато досудебное расследование в отношении организаторов преступной схемы. Злоумышленники использовали так называемых "дропперов" — посредников, на банковские карты которых поступали платежи за запрещённые вещества. Всего установлено более 200 таких карт.

В ходе следственных мероприятий задержаны трое граждан России и Украины, координировавших работу преступной группы, ещё четверо объявлены в розыск. Среди них — фигурант, занимавшийся выведением денежных средств за рубеж с использованием криптовалюты.

Расследование в отношении двух закладчиков уже завершено, уголовные дела направлены в суд. Совместно с Агентством по финансовому мониторингу арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков, на сумму 3,2 миллиарда тенге. По решению суда эти цифровые активы конфискованы в доход государства.

В настоящее время Telegram-магазин "Kaef Mafia" приостановил приём оплат по банковским картам, а расследование в отношении других причастных продолжается.