Компания Dubai Airports, государственный оператор двух международных аэропортов Дубая, подтвердила частичное возобновление их работы, передает BAQ.KZ.

Как говорится в заявлении компании, ряд рейсов будет выполняться из Международного аэропорта Дубая (DXB) и аэропорта Аль-Мактум - Дубай Уорлд Централ (DWC).

"Путешественникам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорты DXB или DWC, если их авиакомпания не подтвердила бронирование рейса, поскольку расписание постоянно меняется", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что Dubai Airports продолжает внимательно следить за ситуацией в координации с соответствующими органами.

Отметим, что в Дубае функционируют два международных аэропорта - DXB и DWC.