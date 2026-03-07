Международные аэропорты Дубая частично возобновляют свою работу
Dubai Airports продолжает внимательно следить за ситуацией.
2026
Компания Dubai Airports, государственный оператор двух международных аэропортов Дубая, подтвердила частичное возобновление их работы, передает BAQ.KZ.
Как говорится в заявлении компании, ряд рейсов будет выполняться из Международного аэропорта Дубая (DXB) и аэропорта Аль-Мактум - Дубай Уорлд Централ (DWC).
"Путешественникам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорты DXB или DWC, если их авиакомпания не подтвердила бронирование рейса, поскольку расписание постоянно меняется", - говорится в заявлении.
Также подчеркивается, что Dubai Airports продолжает внимательно следить за ситуацией в координации с соответствующими органами.
Отметим, что в Дубае функционируют два международных аэропорта - DXB и DWC.
