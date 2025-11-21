В Алматы полицейские предотвратили крупное интернет-мошенничество и спасли пожилую женщину от полной потери своих сбережений. Оперативные мероприятия провели сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции города, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным правоохранителей, схема была направлена на хищение крупных сумм у пожилых граждан. Курьер, задержанный в Алматы, выполнял задания международной преступной группы и прибыл в Казахстан специально для перевозки денег, полученных от жертв телефонных и онлайн-мошенников. Инструкции он получал от куратора через мессенджер.

Мошенники связались с пожилой женщиной, представившись сотрудниками государственных структур. Под видом "защиты от преступников" они убедили её передать все накопленные средства "для сохранности". Потерпевшая передала злоумышленникам более 30 тысяч долларов США и 20 миллионов тенге.

Благодаря своевременным действиям сотрудников полиции дальнейшее перемещение денег удалось заблокировать. При попытке передать средства следующему звену преступной схемы был задержан еще один участник группы. Оба подозреваемых водворены в ИВС.

По словам заместителя начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулана Койшибaeва, преступники целенаправленно выбирают уязвимых граждан и воздействуют на них психологически. Он подчеркнул, что ни один государственный орган не забирает у граждан деньги "на сохранность" и не направляет курьеров по таким вопросам.

Все изъятые средства возвращены потерпевшей. Полиция продолжает проверку на причастность задержанных к другим эпизодам аналогичных преступлений и призывает граждан при малейших сомнениях прекращать разговор и немедленно обращаться в правоохранительные органы.