На совещании акимов регионов под председательством советника Президента РК Бакытжана Сапиева были рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся рисков наводнений, развития туристических зон, экологической культуры, реализации концепции "Таза Қазақстан" и корректировки названий частных школ, передает BAQ.KZ.

В заседании, прошедшем в формате видеоконференции, принял участие первый заместитель акима области Данияр Жаналинов.

По оперативным данным на 10 декабря, из Шардаринского водохранилища в нижнее течение Сырдарьи сбрасывается 150 кубических метров воды в секунду, что значительно ниже показателя прошлого года — 300 кубометров. Объём накопленной воды составляет 1 828 млн кубометров против 2 594 млн кубометров годом ранее. В регион поступает 59,3 кубических метра воды в секунду, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 511 кубометров.

Для предотвращения возможных наводнений в области разработан детальный план действий. За 31 зоной риска закреплено 101 учреждение, оснащённое 268 единицами спецтехники и располагающее ресурсом в 1 195 человек. Материально-технические резервы также сформированы: подготовлено 100,6 тонны топлива, 96 099 мешков и другие необходимые материалы. Пункты эвакуации населения приведены в готовность, а специалисты водных, коммунальных и чрезвычайных служб осуществляют круглосуточное дежурство. Ситуация с водными ресурсами находится под постоянным контролем.

Кроме вопросов безопасности на совещании обсуждалось развитие туристической отрасли региона. В летний сезон функционировали 13 малых и 2 крупных зоны отдыха, продолжается строительство отелей международного уровня Rixos и Pana. За десять месяцев объём инвестиций в туризм достиг 49,2 млрд тенге, что на 87% больше аналогичного периода прошлого года. За третий квартал регион посетили 157 500 туристов — рост составил 35%.

В рамках экологической программы "Таза Қазақстан" реализуется масштабная работа по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов. Благодаря участию предпринимателей обновлены центральные площади, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, проведён современный ремонт жилых домов и социальных объектов.

Помимо этого, местные органы проводят разъяснительную работу с учредителями частных школ, названия которых подлежат изменению. Обсуждения и согласования продолжаются в соответствии с требованиями законодательства и нормами национальной терминологии.