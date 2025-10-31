Инициатива Президента по интернационализации высшего образования доказала свою эффективность, заявил ректор Kozybayev University Ербол Исакаев, передает BAQ.KZ.

"Реформы, которые мы проводим общими усилиями, – это магистральный путь к светлому будущему страны. Поэтому мы продолжим, опираясь на образование и науку, строить Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан", – отметил Касым-Жомарт Токаев на Международном форуме стратегических партнёров "Казахстан – территория академических знаний".

Президент подчеркнул, что учебные заведения должны соответствовать требованиям времени и идти в фарватере преобразований. "Безусловно, без этого невозможны развитие и прогресс", – добавил он, акцентируя внимание на важности развития системы образования и науки.

Ербол Исакаев отметил, что реформы 2019 года позволили утроить финансирование образования и науки.

"В Казахстане активно идёт трансформация отечественных университетов в исследовательские вузы. Сегодня в вузе при поддержке Министерства науки и высшего образования реализуются более 20 научных проектов, в том числе совместно с учёными из США и Китая. Мы исследуем полимеризацию и переработку серы, геномику казахстанских видов флоры и фауны, водные ресурсы, агрономию, трансфер знаний и технологий", – рассказал он.

Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры вузов.

"За последние три года мы значительно увеличили свои площади за счёт нового учебно-лабораторного корпуса и двух студенческих общежитий на 306 и 1200 мест. Теперь полностью закрыли потребности студентов в проживании и даже имеем профицит мест", – сообщил ректор.

Внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий также становится приоритетом.

"На заседании Совета по развитию искусственного интеллекта глава государства подчеркнул, что Казахстан делает ставку на “инвестиции в интеллект” и формирование кадрового капитала в эпоху ИИ. Внедрение ИИ в систему высшего образования – это не просто модернизация, а подготовка выпускников к лидерству на глобальном рынке труда", – отметил Ербол Исакаев.

Kozybayev University активно участвует в цифровой трансформации, реализуя программу AI-Sana.

"Студенты уже создали более сотни агентов ИИ, среди которых поведенческий скоринг для antifraud, AI-доктор для диагностики, AI для поиска нормативных документов, AI для общественного транспорта и антикоррупционный чат-бот. Мы планируем создать Центр искусственного интеллекта на базе университета, который станет точкой притяжения идей и проектов на региональном уровне", – рассказал ректор.

Международное сотрудничество также развивается быстрыми темпами.

"Сегодня в нашем вузе действуют 5 двудипломных и 11 международных программ. В новом учебном году планируем открыть новые двудипломные программы по направлениям “Медицина” и “Бизнес” совместно с Университетом Аризоны. По ним обучаются более 1200 студентов из Казахстана, США, Китая и России. В 2026 году состоится первый выпуск – 133 студента, из них 31 получит два диплома", – сообщил Ербол Исакаев.

Президент поставил цель увеличить число иностранных студентов в Казахстане до 100 тысяч к 2029 году.

"Сейчас в вузах страны обучаются свыше 31 500 иностранных студентов. В Kozybayev University – 165 студентов из 18 стран. Они полностью обеспечены общежитиями, интегрированы в студенческую среду и участвуют в научных исследованиях", – отметил ректор.

Он добавил, что вуз активно работает с международными партнёрами, включая турецкую компанию Eurostar Overseas Education Consultancy, чтобы привлекать иностранных абитуриентов.

Международный форум стратегических партнёров продемонстрировал эффективность инициативы Президента.