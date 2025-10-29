Объём международных денежных переводов из Казахстана продолжает стремительно сокращаться, подтверждая тенденцию последних лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

За январь–август 2025 года через системы денежных переводов (СДП) было отправлено за рубеж 464,3 млрд тенге, что на 14,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это уже третий год подряд фиксируется снижение объёмов: в 2024 году падение составило 13,1%, а в 2023-м — 9%.

Количество транзакций по отправлению денег за границу также сократилось — до 1,1 миллиона операций, что на 29,6% меньше, чем годом ранее. Падение наблюдается второй год подряд, а общая картина говорит о сокращении активности казахстанцев в международных переводах.

Ситуация с получением средств из-за рубежа не менее тревожная: объём поступлений через СДП составил 147,5 млрд тенге — минимальный показатель за последнее десятилетие, что на 8,9% меньше, чем в январе–августе 2024 года. Количество транзакций снизилось на 27,3%, до 404,8 тысяч.

При этом средний размер одного перевода растёт. Средний чек отправленных средств увеличился на 21,6%, до 427,2 тыс. тенге, а полученных — на 25,3%, до 364,3 тыс. тенге. Это говорит о том, что хотя общие объёмы и количество переводов падают, суммы отдельных транзакций становятся крупнее.

В разрезе стран лидируют Узбекистан и Россия: на эти направления приходится 153,2 млрд и 138,2 млрд тенге соответственно. Существенные суммы также отправлены в Турцию, Грузию, Кыргызстан, Китай, Азербайджан и Армению, причём в некоторых случаях объёмы выросли, а в других — уменьшились. Среди получаемых переводов лидирует Россия, за ней следуют США, Узбекистан, Турция и Германия.

Системы денежных переводов демонстрируют разные динамики. Лидером по объёмам отправки остаётся "Золотая Корона" с 386,1 млрд тенге, при этом количество транзакций сократилось на 32,8%, а средний чек вырос на 20,8%. Western Union показала рост объёмов на 40,1%, но по-прежнему уступает лидеру почти в семь раз, а средний чек составил 677,1 тыс. тенге. Через UPT и MoneyGram отправлено меньше, но средний чек в этих системах оказался ещё выше — до 1,1 млн тенге через MoneyGram.

По получаемым переводам "Золотая Корона" также удерживает лидерство с 71,1 млрд тенге, несмотря на снижение на 16,1% по сравнению с прошлым годом. Western Union сокращает отставание, объёмы переведённых средств через MoneyGram растут, а средний чек увеличивается.

Эксперты отмечают, что сокращение объёмов международных переводов связано с комплексом факторов: изменением миграционных потоков, валютной конъюнктурой и ростом стоимости переводов. При этом увеличившийся средний чек говорит о том, что несмотря на снижение числа транзакций, суммы отдельных переводов остаются значительными.