Международный аэропорт Дубая подвергся боевой атаке

Сегодня 2026, 02:39
Фото: Pixabay.com

Международный аэропорт Дубая подвергся удару. Очевидцы публикуют в соцетях кадры разрушений и начавшейся эвакуации пассажиров, передаёт BAQ.KZ.

 Ранее власти ОАЭ разослали на телефоны оповещения о возможных ракетных атаках. Власти просят людей проследовать в безопасное место.

Посольство Казахстана в ОАЭ ранее обратилось к казахстанцам в этой стране.

"В настоящее время воздушное пространство ОАЭ временно закрыто. Вылеты из ОАЭ приостановлены до стабилизации ситуации. О возобновлении авиасообщения будет сообщено дополнительно.

Просим вас:

• сохранять спокойствие и не допускать паники;
• находиться в безопасных помещениях;
• строго соблюдать указания местных властей ОАЭ;
• поддерживать связь с авиакомпаниями по вопросам перебронирования рейсов;
• следить за официальной информацией Посольства, Генерального консульства и компетентных органов Республики Казахстан и ОАЭ", — говорится в сообщении посольства.

