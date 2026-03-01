Ранее власти ОАЭ разослали на телефоны оповещения о возможных ракетных атаках. Власти просят людей проследовать в безопасное место.

Посольство Казахстана в ОАЭ ранее обратилось к казахстанцам в этой стране.

"В настоящее время воздушное пространство ОАЭ временно закрыто. Вылеты из ОАЭ приостановлены до стабилизации ситуации. О возобновлении авиасообщения будет сообщено дополнительно.

Просим вас:

• сохранять спокойствие и не допускать паники;

• находиться в безопасных помещениях;

• строго соблюдать указания местных властей ОАЭ;

• поддерживать связь с авиакомпаниями по вопросам перебронирования рейсов;

• следить за официальной информацией Посольства, Генерального консульства и компетентных органов Республики Казахстан и ОАЭ", — говорится в сообщении посольства.