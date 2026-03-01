Международный аэропорт Дубая подвергся боевой атаке
Международный аэропорт Дубая подвергся удару. Очевидцы публикуют в соцетях кадры разрушений и начавшейся эвакуации пассажиров, передаёт BAQ.KZ.
Ранее власти ОАЭ разослали на телефоны оповещения о возможных ракетных атаках. Власти просят людей проследовать в безопасное место.
Посольство Казахстана в ОАЭ ранее обратилось к казахстанцам в этой стране.
"В настоящее время воздушное пространство ОАЭ временно закрыто. Вылеты из ОАЭ приостановлены до стабилизации ситуации. О возобновлении авиасообщения будет сообщено дополнительно.
Просим вас:
• сохранять спокойствие и не допускать паники;
• находиться в безопасных помещениях;
• строго соблюдать указания местных властей ОАЭ;
• поддерживать связь с авиакомпаниями по вопросам перебронирования рейсов;
• следить за официальной информацией Посольства, Генерального консульства и компетентных органов Республики Казахстан и ОАЭ", — говорится в сообщении посольства.
🔴 Attack by the idiotic faction of the Islamic Republic on Dubai Airport#Iran #OAE #Israel pic.twitter.com/wAKJCInkqo— HotBeat News (@HotBeatNews) February 28, 2026