Международный банк подключился к проекту реконструкции дороги Кызылорда – Саксаульск

АО "НК "КазАвтоЖол" и Исламский банк развития подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда – Саксаульск", передает BAQ.kz.

Как сообщили в компании, документ стал очередным этапом развития международного сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры и привлечения международных финансовых институтов к реализации крупных дорожных проектов.

Проект предусматривает реконструкцию участка автодороги "Актобе – Кызылорда" на отрезке "Кызылорда – Саксаульск" общей протяжённостью около 462 километров.

"В рамках проекта планируется перевод дороги в I-б техническую категорию, строительство обходов населённых пунктов, спрямление отдельных участков трассы, обновление дорожного покрытия, модернизация инженерной инфраструктуры и внедрение современных стандартов безопасности дорожного движения", – сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".

Напомним, в Казахстане продолжается реконструкция другой ключевой транспортной артерии страны – автодороги Жезказган – Кызылорда. Общая протяженность трассы превышает 400 километров, из которых 208 километров проходят по территории области Ұлытау. По данным АО "НК "ҚазАвтоЖол", на участке уже выполнена значительная часть земляных работ, построен один из четырех запланированных мостов, продолжается строительство еще трех, а также водопропускных сооружений и скотопрогонов. Полностью завершить проект планируется в 2027 году, при этом движение по обновленному участку должны открыть уже в текущем году.