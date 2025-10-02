С 4 по 10 октября 2025 года город Актау станет ареной яркого события в мире профессионального образования — первого Международного чемпионата профессионального мастерства TurkicSkills 2025, передает BAQ.KZ.

Мероприятие проходит в рамках Года рабочих профессий и обещает стать значимой вехой для молодежи тюркоязычных государств.

Организаторами выступают Министерство просвещения РК, акимат Мангистауской области, а оператором — НАО "Talap". Инициатива проведения чемпионата возникла после провозглашения 2025 года Годом рабочих профессий в Казахстане и уже получила одобрение WorldSkills International, что существенно повышает его статус на международной арене.

TurkicSkills 2025 объединит более 70 конкурсантов и 90 экспертов из 7 стран: Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Участники покажут свое мастерство в 10 компетенциях, таких как:

— IT-решения

— веб-технологии

— графический дизайн

— сварочные технологии

— поварское дело

— электромонтажные работы

…и другие востребованные направления.

Соревнования пройдут по международным стандартам и системе оценки WorldSkills, что обеспечит объективность, высокий уровень и глобальное признание.

Ключевые события чемпионата:

— 5 октября — торжественная церемония открытия в Rixos Water World Aktau

— 6–8 октября — конкурсные дни

— 9 октября — церемония закрытия и награждения в Yessenov University

Кроме основных соревнований, в рамках TurkicSkills запланирована насыщенная деловая программа, выставка индустриальных и образовательных практик, культурные мероприятия, а также молодежный нетворкинг, который даст шанс участникам и гостям наладить международные связи.

Цель чемпионата — не только выявить сильнейших молодых специалистов, но и укрепить престиж рабочих профессий, расширить профессиональное и культурное сотрудничество, а также укрепить международный имидж Казахстана как центра развития профессионального мастерства.