С 4 по 10 октября 2025 года город Актау станет ареной яркого события в мире профессионального образования — первого Международного чемпионата профессионального мастерства TurkicSkills 2025, передает BAQ.KZ.
Мероприятие проходит в рамках Года рабочих профессий и обещает стать значимой вехой для молодежи тюркоязычных государств.
Организаторами выступают Министерство просвещения РК, акимат Мангистауской области, а оператором — НАО "Talap". Инициатива проведения чемпионата возникла после провозглашения 2025 года Годом рабочих профессий в Казахстане и уже получила одобрение WorldSkills International, что существенно повышает его статус на международной арене.
TurkicSkills 2025 объединит более 70 конкурсантов и 90 экспертов из 7 стран: Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Казахстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Участники покажут свое мастерство в 10 компетенциях, таких как:
— IT-решения
— веб-технологии
— графический дизайн
— сварочные технологии
— поварское дело
— электромонтажные работы
…и другие востребованные направления.
Соревнования пройдут по международным стандартам и системе оценки WorldSkills, что обеспечит объективность, высокий уровень и глобальное признание.
Ключевые события чемпионата:
— 5 октября — торжественная церемония открытия в Rixos Water World Aktau
— 6–8 октября — конкурсные дни
— 9 октября — церемония закрытия и награждения в Yessenov University
Кроме основных соревнований, в рамках TurkicSkills запланирована насыщенная деловая программа, выставка индустриальных и образовательных практик, культурные мероприятия, а также молодежный нетворкинг, который даст шанс участникам и гостям наладить международные связи.
Цель чемпионата — не только выявить сильнейших молодых специалистов, но и укрепить престиж рабочих профессий, расширить профессиональное и культурное сотрудничество, а также укрепить международный имидж Казахстана как центра развития профессионального мастерства.
