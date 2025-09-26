Международный эксперт похвалил Казахстан за закон об искусственном интеллекте
Он подчеркнул необходимость сохранения права собственности на данные, развития собственных алгоритмов и монетизации цифровых продуктов.
На парламентских слушаниях по развитию искусственного интеллекта в Казахстане эксперт Всемирного экономического форума, участник группы разработчиков Закона об ИИ Европейского союза Хенрик фон Шейль высоко оценил работу казахстанских законодателей и стратегию государства в сфере цифровизации, передает BAQ.KZ.
"Я вижу, что вы за последние несколько лет смогли добиться очень многого в контексте вашего экономического развития. Вы активно развиваете взаимодействие между государством и гражданами, и это хороший повод для гордости", — подчеркнул фон Шейль.
Эксперт отметил, что Казахстан учёл лучшие практики Европейского союза, создав гибкий закон об искусственном интеллекте, который не носит строго предписательный характер и нацелен на стимулирование роста и инноваций.
"Ваш проект включает элементы, которые обеспечивают прозрачность рынков, защиту прав человека и создают фундамент для будущего внедрения ИИ", — добавил он.
Особое внимание фон Шейль уделил роли отдельных экспертов и законодателей. Так, он отметил вклад Катерины Слюмебала, назвав её "матерью закона об искусственном интеллекте Казахстана".
Эксперт также подчеркнул, что искусственный интеллект меняет все сферы жизни, заменяя человеческий труд и влияя на интеллектуальный капитал. Он обратил внимание на необходимость защиты данных и интеллектуальной собственности, развитие собственных программных решений и проектов, которые могут стать конкурентоспособными на мировом рынке.
"Данные вы должны защищать, и ваши данные должны оставаться с вами. В противном случае другие будут их потреблять, превращая вас в клиента. Закон позволяет создавать такой секретный пакт между государством и гражданами", — пояснил фон Шейль.
Он также коснулся перспектив биореволюции, монетизации ИИ, налогообложения машин и программного обеспечения, способного заменить людей на рабочих местах, и подчеркнул важность стратегического подхода к цифровой трансформации экономики.
Эксперт призвал казахстанский парламент к долгосрочному мышлению и созданию гибких законов, которые будут актуальны десятилетиями, а также к подготовке общества и экономики к глобальной конкуренции в условиях стремительного развития технологий.
"Вы обладаете потенциалом, чтобы стать лидерами в сфере искусственного интеллекта. Главное — стабилизировать экономику, защитить данные и создать конкурентоспособные стратегии", — заключил фон Шейль, отметив важность командной работы и ответственности государства перед будущими поколениями.
