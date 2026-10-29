Международный эксперт высоко оценил инициативу Токаева по поддержке медработников

Бельгийский врач и эксперт в области общественного здравоохранения Ханс Клюге приветствовал инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о повышении заработной платы медицинским работникам первичного звена. Он подчеркнул, что поддержка специалистов способствует укреплению системы здравоохранения. Об этом эксперт написал на своей странице в социальной сети X, передает BAQ.KZ.

В своем сообщении Ханс Клюге отметил важность решения Главы государства, направленного на повышение доходов медицинских работников.

«Сильная первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) начинается с поддержки медицинских работников. Я искренне приветствую решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об укреплении кадрового потенциала первичного звена здравоохранения», – написал он.

Речь идет о поручении Президента, озвученном в ежегодном Послании народу Казахстана. С 1 января 2027 года предусмотрено повышение заработной платы специалистов участковой службы до 40% в зависимости от непрерывного трудового стажа.

Новые меры позволят увеличить доходы более 77 тысяч специалистов.

«Это инвестиция в тех, кто находится ближе всего к людям: врачей общей практики, медицинских сестёр и других специалистов ПМСП. Они помогают предупреждать заболевания, выявлять риски на ранних стадиях, сопровождать пациентов с хроническими заболеваниями и обеспечивать непрерывность медицинской помощи», – подчеркнул Клюге.

Отдельное внимание Ханс Клюге уделил исторической роли Казахстана в развитии первичной медико-санитарной помощи.

По его словам, решение о поддержке медицинских работников приобретает особое значение в преддверии 50-летия Алма-Атинской декларации, которое будет отмечаться в 2028 году.

«Особенно отрадно, что эти шаги предпринимаются в преддверии 50-летия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи, которое мы будем отмечать в 2028 году», – отметил эксперт.

Он также напомнил, что именно Казахстан стал площадкой для принятия одного из важнейших международных документов в сфере здравоохранения.

«Именно в Казахстане в 1978 году страны мира провозгласили ПМСП основой достижения здоровья для всех, а в 2018 году в Астане вновь подтвердили эту приверженность», – написал Ханс Клюге.

Алма-Атинская декларация, принятая в 1978 году, закрепила первичную медико-санитарную помощь в качестве одного из ключевых направлений развития здравоохранения. В 2018 году на международной конференции в Астане государства подтвердили приверженность принципам доступной медицинской помощи для населения.