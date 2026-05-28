Международный фестиваль клоунов пройдет в столице

В Астане в честь 1 июня — Международного дня защиты детей — состоится III Международный фестиваль клоунов.

Как сообщает официальный сайт акимата города, фестиваль направлен на создание праздничного настроения для детей, развитие традиций семейного культурного отдыха, а также формирование открытой и комфортной творческой среды для жителей и гостей города.

В рамках фестиваля в 12:00 от монумента Байтерек стартует шествие клоунов, которое продолжится до Парк влюблённых.

В фестивале примут участие широко известная в мире искусства семья Мутургановых, артисты из различных регионов страны, а также творческие представители из Дания, Италия, Франция, Аргентина и Россия.

В 17:00 на сцене Амфитеатра состоится концертная программа участников фестиваля. Зрителям представят творческие постановки для детей и семей, сценические номера и праздничные выступления.

III Международный фестиваль клоунов направлен на поддержку культурно-творческого развития детей, популяризацию семейных ценностей и создание содержательной культурной среды для жителей и гостей столицы.