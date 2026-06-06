Международный год волонтеров объединил с начала года 200 тысяч казахстанцев

2026 год по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева Организация объединенных наций объявила Международным годом добровольцев в целях устойчивого развития.

Старт был дан 30 января на Форуме волонтеров с участием Президента.

Одним из ключевых мероприятий, приуроченных к Году, стала сессия «Волонтерство и экологические действия» 23 апреля в городе Астане в рамках Регионального экологического саммита. В мероприятии приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН Хаолянь Сюй и порядка 200 участников из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Республики Корея, Японии и Афганистана.

С участием волонтерского сообщества проведены масштабные акции: «Мәдени мұраны бірге сақтайық» по благоустройству историко-культурных объектов, весенний этап проекта «Марафон добрых дел», международная акция «День единых действий чистых берегов».

Также с начала года порядка 120 тысяч волонтеров приняли участие в реализации инициативы «Таза Қазақстан».

По поручению Главы государства разрабатывается Концепция развития волонтерского движения до 2030 года. В этих целях проведены выездные фокус группы в Караганде, Шымкенте, Таразе, Костанае, Алматы, Кызылорде, Туркестане, Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске с участием более 250 активных волонтеров. Собрано порядка 120 предложений и рекомендаций. Также в процессе подготовки Программа развития экологического волонтерства. Кроме того, в этом году будут внедрены Национальный индекс развития волонтерства и Цифровой паспорт волонтера.

Сегодня работу волонтеров координирует Национальный фронт-офис. Также действует 20 фронт-офисов в регионах, единый Call-центр и онлайн-платформа Qazvolunteer.kz, которая объединила более 1200 проектов и 3884 организации. Реализуется 56 волонтерских проектов и 60 малых грантов по 1 млн тенге.

Совместно с ДООН прорабатывается вопрос создания «Азиатского центра подготовки волонтеров» на базе Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в городе Алматы. Также, в рамках Программы Полного финансирования 5 волонтеров – казахстанцев направлены на международные миссии ВОЗ, ЮНИСЕФ и ФАО в Аргентину и Китай.

Инициатива Президента стала важным импульсом для развития добровольческого движения в Казахстане. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика роста активных волонтеров, принявших участие в мероприятиях. Их число достигло 200 тысяч человек.