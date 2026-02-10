В Казахстане реализуется проект по созданию международного хаба вычислительных мощностей. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на расширенном заседании Правительства Казахстана под председательством Главы государства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Наличие трансграничной инфраструктуры связи и доступной электроэнергии является необходимым условием для создания международного хаба вычислительных мощностей. Данный проект уже находится в активной реализации", — заявил Жаслан Мадиев.

По его словам, для проекта уже выделен земельный участок в Павлодарской области и зарезервированы мощности.

"Выделен земельный участок в Павлодарской области. Зарезервировано 300 МВт у ГРЭС-1. Ведутся переговоры с международными инвесторами", — сообщил он.

При этом, как подчеркнул министр, Казахстан не намерен ждать прихода инвесторов.

"Но мы никого не ждём. ИИ-ЦОД на первые 50 МВт будет построен „Казахтелекомом“ во втором квартале следующего года", — отметил Мадиев.

Он добавил, что мощность этого центра обработки данных в 10 раз превышает возможности нового ЦОДа государственных органов, где размещён суперкомпьютер.