Международный хаб вычислительных мощностей создадут в Павлодарской области
Для проекта уже выделен земельный участок в Павлодарской области и зарезервированы мощности.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане реализуется проект по созданию международного хаба вычислительных мощностей. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на расширенном заседании Правительства Казахстана под председательством Главы государства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Наличие трансграничной инфраструктуры связи и доступной электроэнергии является необходимым условием для создания международного хаба вычислительных мощностей. Данный проект уже находится в активной реализации", — заявил Жаслан Мадиев.
По его словам, для проекта уже выделен земельный участок в Павлодарской области и зарезервированы мощности.
"Выделен земельный участок в Павлодарской области. Зарезервировано 300 МВт у ГРЭС-1. Ведутся переговоры с международными инвесторами", — сообщил он.
При этом, как подчеркнул министр, Казахстан не намерен ждать прихода инвесторов.
"Но мы никого не ждём. ИИ-ЦОД на первые 50 МВт будет построен „Казахтелекомом“ во втором квартале следующего года", — отметил Мадиев.
Он добавил, что мощность этого центра обработки данных в 10 раз превышает возможности нового ЦОДа государственных органов, где размещён суперкомпьютер.
"Это направление создаёт предпосылки для построения новой экономики", — подчеркнул министр.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки