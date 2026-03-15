Международный наблюдатель, секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Наталья Бударина посетила избирательный участок №282 в Астане и ознакомилась с ходом голосования, передает BAQ.KZ.

По ее словам, организация процесса на участке находится на высоком уровне. Наблюдатель отметила, что для граждан созданы все условия, чтобы они могли свободно и объективно выразить свою позицию.

«Мы побывали на нескольких участках и вчера, и сегодня. Везде процесс голосования организован в соответствии с требованиями закона. В целом атмосфера очень хорошая — в некоторых местах играет музыка, звучат песни. Всё это создаёт ощущение, что сегодняшний день особенный и очень важный. Это значимый день для Казахстана», — сказала Наталья Бударина.

Она также отметила особую атмосферу на избирательных участках. По словам наблюдателя, на некоторых из них звучит музыка и ощущается праздничное настроение.

«Хочу отдельно отметить, что многие люди приходят на участки целыми семьями, даже с маленькими детьми. Я считаю, что это очень правильная тенденция. Участие всей семьи в таких важных общественно-политических событиях — хороший пример для будущего поколения», — подчеркнула она.

Кроме того, Бударина обратила внимание на большое количество наблюдателей на участках.