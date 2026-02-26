Международный союз конькобежцев оценил работу судьи из Казахстана на ОИ
Международный союз конькобежцев (ISU) направил официальное письмо судье из Казахстана Надежде Парецкой, которая на Олимпийских играх в Италии оценивала соревнования по фигурному катанию, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в Казахстанском союзе фигурного катания на коньках.
В своем письме ISU выразил признательность казахстанской судье и прокомментировал ситуацию с обвинениями в ее предвзятости в процессе судейства.
– ISU выражает признательность за вашу работу в качестве судьи соревнований по мужскому и женскому одиночному катанию на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане–Кортине. ISU с удовлетворением отмечает, что ваше судейство на Играх соответствовало Правилам ISU, было нейтральным и свободным от национальной предвзятости. Именно этого ISU требует от судей для поддержания целостности фигурного катания и сохранения его как честного и уважаемого вида спорта.
ISU решительно осуждает любые акты преследования в ваш адрес со стороны прессы или общественности в Казахстане, связанные с вашим судейством на зимних Олимпийских играх, – написала в письме руководитель подразделения по обеспечению честности в фигурном катании Союза Ребекка Кэрнс.
