Международный турнир PGL Astana 2026 за два дня собрал около 16 тысяч зрителей

В столичной Barys Arena завершился второй игровой день международного турнира PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2.

Как передает официальный сайт городского акимата, полуфинальный день собрал около 9 тысяч зрителей на арене в Астане. Суммарная же аудитория онлайн-трансляций достигала почти 500 тысяч зрителей, что подтверждает высокий международный интерес к турниру и укрепляет статус столицы как одной из ключевых площадок мирового киберспорта.

16 мая зрители стали свидетелями полуфинальных матчей турнира, по итогам которых определились участники гранд-финала. В первом полуфинале европейский коллектив Team Spirit обыграл немецкую команду MOUZ.

Во втором матче игрового дня Team Falcons встретились с командой MAGIC, за которую выступал казахстанский игрок Moon. Несмотря на активную поддержку местной публики, Falcons сумели одержать победу и выйти в финал турнира, где встретятся с Team Spirit.

По словам болельщиков, атмосфера на арене во второй игровой день стала еще более эмоциональной — трибуны активно поддерживали команды на протяжении всех матчей.