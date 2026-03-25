Международный турнир по боксу среди юношей стартовал в Казахстане
В соревнованиях принимают участие 19 команд.
Сегодня 2026, 16:13
53Фото: Акимат Актюбинской области
Во дворце «Жекпе-жек» в Актобе состоялась торжественная церемония открытия XVI Международного турнира по боксу среди юношей 2010–2011 годов рождения, передает BAQ.KZ.
Турнир посвящён призу заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, чемпиона мира и Азии, серебряного и бронзового призёра Азиатских игр, участника двух Олимпийских игр Галиба Джафарова.
В традиционных соревнованиях принимают участие 19 команд, которые борются за звание сильнейших.
Главная цель турнира — развитие бокса среди юношей, выявление талантливых спортсменов и обмен опытом.
Соревнования продолжатся в ближайшие дни и обещают зрителям зрелищные и напряжённые поединки.
