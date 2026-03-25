Во дворце «Жекпе-жек» в Актобе состоялась торжественная церемония открытия XVI Международного турнира по боксу среди юношей 2010–2011 годов рождения, передает BAQ.KZ.

Турнир посвящён призу заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, чемпиона мира и Азии, серебряного и бронзового призёра Азиатских игр, участника двух Олимпийских игр Галиба Джафарова.

В традиционных соревнованиях принимают участие 19 команд, которые борются за звание сильнейших.

Главная цель турнира — развитие бокса среди юношей, выявление талантливых спортсменов и обмен опытом.

Соревнования продолжатся в ближайшие дни и обещают зрителям зрелищные и напряжённые поединки.