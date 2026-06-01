Международный турнир по пляжному волейболу впервые прошел в Кокшетау

В Кокшетау впервые прошел международный турнир по пляжному волейболу среди женских команд на кубок акима Акмолинской области. В церемонии открытия принял участие аким Марат Ахметжанов, который пожелал спортсменкам удачи и ярких побед.

В зрелищном турнире на пляжной площадке набережной Жаңа жағалау-2 приняли участие команды из Астаны, Алматы, Омска (Российская Федерация) и Акмолинской области. За победу боролись 12 команд. Честь Акмолинской области защищали спортсменки из Кокшетау и Коргалжынской районной ДЮСШ.

По итогам соревнований весь пьедестал заняли команды волейбольного клуба «Алатау» г. Алматы. Победители и призеры награждены денежными сертификатами. Кроме того, денежные премии получили четыре спортсменки, признанные лучшими в специальных номинациях.

К слову, спортивная общественность области поддержала предложение главы региона сделать турнир по пляжному волейболу ежегодным.