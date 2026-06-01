Международный турнир по пляжному волейболу впервые прошел в Кокшетау
За победу боролись 12 команд.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кокшетау впервые прошел международный турнир по пляжному волейболу среди женских команд на кубок акима Акмолинской области. В церемонии открытия принял участие аким Марат Ахметжанов, который пожелал спортсменкам удачи и ярких побед.
В зрелищном турнире на пляжной площадке набережной Жаңа жағалау-2 приняли участие команды из Астаны, Алматы, Омска (Российская Федерация) и Акмолинской области. За победу боролись 12 команд. Честь Акмолинской области защищали спортсменки из Кокшетау и Коргалжынской районной ДЮСШ.
По итогам соревнований весь пьедестал заняли команды волейбольного клуба «Алатау» г. Алматы. Победители и призеры награждены денежными сертификатами. Кроме того, денежные премии получили четыре спортсменки, признанные лучшими в специальных номинациях.
К слову, спортивная общественность области поддержала предложение главы региона сделать турнир по пляжному волейболу ежегодным.
Самое читаемое
- Мост за 47 миллиардов: почему главный инфраструктурный проект Семея всё ещё не завершён
- В Алматы появился новый маршрут с интервалом 14 минут
- Масштабная амнистия-2026: в МВД озвучили подробности
- В Токио прошёл съезд казахской диаспоры стран Азии
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов