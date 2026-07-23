Межпартийные теледебаты выйдут в эфире республиканских телеканалов
В настоящее время ЦИК прорабатывает вопрос организации межпартийных дебатов на телеканале «24KZ».
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В рамках электоральной кампании по выборам депутатов Курултая в эфире республиканских телеканалов пройдут межпартийные теледебаты. Об этом стало известно сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.
Как сообщила член ЦИК Ләззат Сүйіндік, согласно Конституционному закону «О выборах в Республике Казахстан», средства массовой информации вправе предоставлять свои площадки для проведения дебатов при соблюдении установленных требований.
«СМИ и пользователи онлайн-платформ обязаны не позднее чем за пять дней до начала предвыборной агитации, то есть до 18 июля 2026 года, опубликовать сведения о стоимости и условиях размещения агитационных материалов на договорной основе, а также представить их в Центральную избирательную комиссию», — подчеркнула она.
При этом политические партии, выдвинувшие партийные списки, могут оплачивать расходы, связанные с участием в телеэфирах, включая теледебаты, за счет средств своих избирательных фондов.
По словам Ляззат Суйиндик, в настоящее время ЦИК прорабатывает вопрос организации межпартийных дебатов на телеканале «24KZ».
Кроме того, согласно заявкам, поступившим в ЦИК от средств массовой информации, проведение теледебатов также планируется в эфире телеканалов Qazaqstan, «7 канал» и Jibek Joly.
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