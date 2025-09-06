Активы МФО в Казахстане превысили 3,5 трлн тенге, но растёт число нарушений
На долю микрофинансовых организаций приходится 55,1% всех активов.
По состоянию на 1 июля 2025 года сектор организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), продолжает демонстрировать уверенный рост. В стране работают 212 микрофинансовых организаций, 213 кредитных товариществ и 474 ломбарда, передаёт BAQ.KZ.
Рост активов и кредитования
Как сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, совокупные активы ООМФД достигли 3,5 трлн тенге, увеличившись за второй квартал на 10,9% (345 млрд тенге). Основной драйвер роста — расширение ссудного портфеля кредитных товариществ.
- Кредитные товарищества занимают 31,9% (1,1 трлн тенге).
- Ломбарды — 13% (458 млрд тенге).
Ссудный портфель за квартал вырос на 9,3% до 3,2 трлн тенге. Особенно активно росло кредитование бизнеса — объём микрокредитов субъектам предпринимательства увеличился на 12,3% до 1,9 трлн тенге, их доля достигла 60,9% в структуре сектора.
Кредиты населению составили 1,2 трлн тенге (+5%).
Риски и проблемные кредиты
При росте кредитования увеличилась и просрочка. Уровень NPL90+ (займы с просрочкой более 90 дней) составил 5% против 4,6% на начало года.
В сегменте кредитов населению доля проблемных займов достигла 6,4%.
Капитал и обязательства
Совокупные обязательства сектора выросли на 10,1% до 2,3 трлн тенге, из которых почти 68% приходится на полученные займы. Собственный капитал увеличился на 12,4% и составил 1,2 трлн тенге, чему способствовала нераспределённая прибыль.
Нарушения и санкции
Во втором квартале 2025 года регулятор выявил 179 нарушений. В отношении организаций были применены:
- 135 протоколов на сумму 78,5 млн тенге,
- 23 предупреждения,
- 16 письменных предписаний,
- приостановление действия 4 лицензий на 90 дней,
- лишение лицензии одной МФО.
Основные нарушения касаются предоставления недостоверной или неполной отчётности, несвоевременной передачи данных в кредитное бюро, неправильного расчёта годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), а также несоблюдения требований к капиталу и нормативам.
