Каждый доллар может привлечь еще восемь: как инвесторы оценивают рынок Казахстана

В рамках Astana Finance Days 2026 эксперты обсудили практические подходы к финансированию юниорных горнорудных проектов, развитие инвестиционной инфраструктуры и роль Международного финансового центра «Астана» в привлечении капитала, передает BAQ.KZ.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию Solidcore Resources Аида Альжанова отметила, что горнорудная отрасль сегодня переживает серьезные трансформационные изменения.

«Сейчас мы видим, как появляется много новых компаний и происходят исторические транзакции. Вместе с этим идут большие трансформационные сдвиги в горнорудной сфере - в том числе в нашей компании. Эти сдвиги положительно влияют на общее развитие отрасли и экономики», - сказала она.

В качестве одного из примеров Альжанова привела строительство гидрометаллургического комбината «Ертис» в Павлодаре. По ее словам, предприятие будет ориентировано на переработку сырья не только из Казахстана, но и из других стран Центральной Азии.

«Его уникальность в том, что он сможет перерабатывать упорные и дважды упорные руды. Планируемая мощность составляет 300 тыс. тонн золотосодержащего концентрата, причем две трети этой мощности уже приходится на наше месторождение Бакырчик в Восточно-Казахстанской области», - сообщила представитель компании.

Она также призвала юниорские горнорудные компании активнее осваивать новые технологии добычи и переработки, отметив, что это будет способствовать развитию казахстанского рынка.

В ходе другой дискуссии старший директор инвестиционного подразделения Hong Kong Investment Corporation Limited (HKIC) Джошуа Чанг обратил внимание на развитие инвестиционной инфраструктуры Казахстана и отдельно отметил роль МФЦА.

«Казахстан очень хорошо развивает свою экосистему и инфраструктуру, в том числе через МФЦА», – заявил он.

По словам Чанга, HKIC, основанная в 2022 году, инвестирует более чем в 200 проектов в сфере технологий, здравоохранения и зеленых технологий. Около 70% инвестиций корпорации приходится на ранние стадии развития проектов.

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Как отметил представитель HKIC, деятельность корпорации также позволяет привлекать дополнительный частный капитал: на каждый инвестированный доллар приходится еще восемь долларов, привлеченных на рынок Гонконга.

Чанг подчеркнул, что создание необходимой инфраструктуры и площадок для взаимодействия инвесторов имеет ключевое значение для развития рынка.