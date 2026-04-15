Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международный финансовый центр «Астана» Ренат Бектуров, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи главе государства представили ключевые итоги работы центра за 2025 год и первый квартал 2026 года, а также планы по его дальнейшему развитию.

Инвестиции и рост

По словам Рената Бектурова, за все время работы через площадку МФЦА привлечено 21,5 млрд долларов инвестиций.

При этом значительная часть средств - 7,2 млрд долларов - была привлечена только с начала 2025 года.

Общий объем активов под управлением в МФЦА достиг 5,4 млрд долларов.

Налоги и компании

Участники центра также вносят существенный вклад в бюджет страны.

«За весь период деятельности Центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны в виде налогов 284,3 млрд тенге», - отметил Бектуров.

Из них 135,9 млрд тенге поступило только за 2025 год. Основным фактором роста стало увеличение числа компаний и их активности.

За 2025 год и первый квартал 2026 года в центре зарегистрировано более 1800 новых компаний, а общее количество участников превысило 5400.

Работа институтов

Бектуров доложил и о результатах работы инфраструктуры МФЦА.

«Привлеченный долговой и акционерный капитал посредством биржи AIX достиг 12,4 млрд долларов с момента основания», - сообщил он.

За последние три года объем торгов на бирже составил около 4 млрд долларов.

Суд МФЦА и Международный арбитражный центр с начала 2025 года рассмотрели более 1600 дел, а общее количество дел превысило 4900.

Новые проекты

В центре продолжают запускать новые направления.

В частности, был создан Aviation Finance Hub для развития авиационного финансирования и лизинга.

Также запущена платформа для привлечения инвестиций в проекты ранней стадии геологоразведки и развивается экосистема поддержки креативной индустрии.

Поручения президента

Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по дальнейшему развитию центра.

Глава государства подчеркнул необходимость усиления международного присутствия МФЦА, совершенствования регуляторной среды и создания более благоприятных условий для притока инвестиций.

Также он отметил важность масштабирования опыта центра для развития финансового рынка страны в целом.