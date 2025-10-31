"Казахстан – территория академических знаний". Эта мысль стала центральной на Форуме стратегических партнеров, который собрал ведущих экспертов в области образования, науки и технологий, передает BAQ.KZ.

Казахстан придает приоритетное значение развитию человеческого капитала и интеграции в мировое образовательное пространство. В стране ведется работа по формированию экосистемы знаний и инноваций, в которой университеты играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития. Казахстан открыт к международному сотрудничеству и взаимодействию с партнерами в сфере науки и образования. Форум стал платформой для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом между образовательными учреждениями.

Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов подчеркнул важность нового этапа в развитии высшего образования страны:

"Филиал МГИМО в Астане – новый этап в развитии высшего образования Казахстана", - сказал он.

Он отметил уверенное продвижение Казахстана в формировании современной системы высшего образования и расширении международного партнерства. Сегодня в стране успешно работают девять филиалов российских университетов, где обучаются около 4 тысяч студентов, свыше тысячи из них – на государственных грантах. Казахстан стал первой страной, открывшей свой университетский филиал в России – КазНУ имени аль-Фараби в Омске, и президент РК Токаев лично принял участие в открытии. Более 60 тысяч казахстанских студентов получают образование в российских вузах.

Открытие филиала МГИМО на базе ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Торкунов назвал стратегическим шагом.

"Открытие филиала МГИМО на базе ЕНУ имени Л.Н. Гумилева – стратегический шаг, отражающий общее стремление Казахстана и России к развитию человеческого капитала и интеграции в мировое образовательное пространство", - отметил он.

Новые образовательные программы филиала ориентированы на подготовку специалистов, способных работать на стыке дипломатии, экономики и технологий, включая использование искусственного интеллекта.

Форум подтвердил, что Казахстан последовательно реализует стратегию формирования образовательной и научной экосистемы мирового уровня, создавая возможности для талантливых студентов и исследователей, а также укрепляя международное сотрудничество в сфере науки и инноваций.