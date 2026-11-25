Почти сутки без электронной почты, перебои в работе государственных учреждений, торговых компаний и авиаперевозчиков – такие последствия вызвал ноябрьский сбой сервисов Microsoft. После инцидента технологический гигант объявил внутренний режим Code Red («красный код») и намерен пересмотреть подход к устранению технических неполадок, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Сбой произошел 12–13 ноября и затронул пользователей в разных странах, включая США, Австралию и Японию. Перебои возникли в работе Outlook, Teams, облачной почты Exchange Online, ИИ-помощника Copilot и других сервисов Microsoft 365.

Для Exchange Online этот инцидент стал самым масштабным по воздействию на пользователей за всю историю сервиса.

Что стало причиной сбоя

Как выяснилось, причиной произошедшего стал программный дефект Windows, который оставался незамеченным с июля 2026 года. Проблема усугубилась из-за роста нагрузки на серверы и сокращения доступных мощностей.

В Microsoft исключили связь инцидента с кибератаками или действиями ИИ-агентов. Генеральный директор компании Сатья Наделла публично извинился перед пользователями.

11 тысяч сообщений и потеря общей картины

Масштабный сбой выявил проблемы не только в работе программного обеспечения, но и во взаимодействии сотрудников Microsoft.

По словам корпоративного вице-президента компании Аманды Сильвер, во время устранения неполадок инженеры обменялись более чем 11 тысячами сообщений в 11 чатах Teams. При этом техническая информация была разбросана по разным внутренним системам, из-за чего специалистам было сложно собрать полную картину происходящего.

Что теперь намерена делать Microsoft

Компания поставила перед собой цель устранять подобные глобальные сбои в течение одного часа. Для этого Microsoft планирует изменить работу сетевой инфраструктуры и привлечь ИИ-агентов, которые помогут инженерам быстрее находить причины технических неполадок.

Представитель Microsoft в комментарии Reuters подчеркнул, что компания намерена не только оперативно устранять сбои, но и предотвращать их повторение.