Microsoft раскрыла будущее Windows 11: Copilot и ИИ почти во всех приложениях
Microsoft показала, каким будет Windows 11 будущего: встроенный в панель задач Copilot, быстрый доступ к агентам искусственного интеллекта и новые функции для работы без интернета.
Сегодня 2026, 08:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 08:38Сегодня 2026, 08:38
33Фото: фото из открытых источников
Microsoft показала, каким будет Windows 11 будущего: встроенный в панель задач Copilot, быстрый доступ к агентам искусственного интеллекта и новые функции для работы без интернета, сообщает BAQ.kz.
Презентация, опубликованная на YouTube под названием «ИИ в Windows 11», демонстрирует, как нейросети интегрируются почти во все встроенные программы и сервисы.
Основные новшества:
•Copilot работает локально, с голосовым управлением и быстрым доступом через панель задач.
•Агенты ИИ помогут с поиском и анализом файлов через «Проводник», с семантическим поиском «простыми словами».
•Голосовой ввод с автокоррекцией и горячие клавиши для вызова функций ИИ.
•Разработчики смогут интегрировать ИИ в свои приложения.
Первыми новые возможности получат устройства на ARM-процессорах Snapdragon: обновление 26H2 выйдет осенью.
В комментариях к видео реакция пользователей оказалась смешанной: за сутки при 4,7 тыс. просмотров видео собрало 90 лайков и 206 дизлайков. Самый популярный комментарий: «Пожалуйста, сделайте Windows быстрее. Сейчас она ужасно тормозит».
Отдельно Microsoft сообщила, что «Блокнот» впервые с 1985 года получит поддержку изображений, расширяя функционал классического текстового редактора.
Самое читаемое
- Уроженка Караганды покорила судей проекта "Голос"
- Жителя Шымкента оштрафовали за выброс строительного мусора
- В Шымкенте внедряют новый механизм противодействия интернет-мошенничества
- Михаил Шайдоров передал в Олимпийский музей свой "победный" костюм
- Животному миру Жамбылской области нанесен ущерб в 65 млн тенге за последние 3 года