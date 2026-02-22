Microsoft показала, каким будет Windows 11 будущего: встроенный в панель задач Copilot, быстрый доступ к агентам искусственного интеллекта и новые функции для работы без интернета, сообщает BAQ.kz.

Презентация, опубликованная на YouTube под названием «ИИ в Windows 11», демонстрирует, как нейросети интегрируются почти во все встроенные программы и сервисы.

Основные новшества:

•Copilot работает локально, с голосовым управлением и быстрым доступом через панель задач.

•Агенты ИИ помогут с поиском и анализом файлов через «Проводник», с семантическим поиском «простыми словами».

•Голосовой ввод с автокоррекцией и горячие клавиши для вызова функций ИИ.

•Разработчики смогут интегрировать ИИ в свои приложения.

Первыми новые возможности получат устройства на ARM-процессорах Snapdragon: обновление 26H2 выйдет осенью.

В комментариях к видео реакция пользователей оказалась смешанной: за сутки при 4,7 тыс. просмотров видео собрало 90 лайков и 206 дизлайков. Самый популярный комментарий: «Пожалуйста, сделайте Windows быстрее. Сейчас она ужасно тормозит».

Отдельно Microsoft сообщила, что «Блокнот» впервые с 1985 года получит поддержку изображений, расширяя функционал классического текстового редактора.