  • Главная
  • Новости
  • МИД Ирана опроверг заявления о подготовке нападения на США

МИД Ирана опроверг заявления о подготовке нападения на США

Заявление МИД Ирана.

Сегодня 2026, 13:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
AP Photo/Bilal Hussein Сегодня 2026, 13:29
Сегодня 2026, 13:29
58
Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг заявления о том, что Тегеран якобы планировал нападение на Соединенные Штаты или американских военных, передает BAQ.KZ.

По его словам, подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью и используются для оправдания военных действий.

«Утверждение о том, что Иран планировал нападение на США или американские войска, будь то превентивное или упреждающее, является чистой и абсолютной ложью. Единственная цель этой лжи – оправдать операцию "Эпическая ошибка", неудачное предприятие, спровоцированное Израилем и оплаченное за счет простых американцев», – заявил Аббас Арагчи.

Самое читаемое

Наверх