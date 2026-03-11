Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг заявления о том, что Тегеран якобы планировал нападение на Соединенные Штаты или американских военных, передает BAQ.KZ.

По его словам, подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью и используются для оправдания военных действий.