МИД Ирана опроверг заявления о подготовке нападения на США
Заявление МИД Ирана.
Сегодня 2026, 13:29
58Фото: AP Photo/Bilal Hussein
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг заявления о том, что Тегеран якобы планировал нападение на Соединенные Штаты или американских военных, передает BAQ.KZ.
По его словам, подобные утверждения не имеют ничего общего с реальностью и используются для оправдания военных действий.
«Утверждение о том, что Иран планировал нападение на США или американские войска, будь то превентивное или упреждающее, является чистой и абсолютной ложью. Единственная цель этой лжи – оправдать операцию "Эпическая ошибка", неудачное предприятие, спровоцированное Израилем и оплаченное за счет простых американцев», – заявил Аббас Арагчи.