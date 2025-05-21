В Ираке отбывают наказание шесть гражданок Казахстана. Они осуждены за участие в террористической организации и приговорены к пожизненному заключению. МИД РК подготовило проект соглашения и направило его иракской стороне. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ситуация осложняется тем, что между Казахстаном и Ираком до сих пор не существует договора о взаимной правовой помощи, в том числе о выдаче осужденных.

"Да, вопрос сложный, на самом деле. Имеется в виду с точки зрения ситуации сложный. У нас, к сожалению, с Ираком нет договора о взаимной помощи, в том числе о выдаче. Сейчас он только прорабатывается. Мы подготовили проект, направили иракской стороне, он у них на рассмотрении находится", - объяснил Рахметуллин.

По словам дипломата, иракское законодательство сурово: за участие или даже пособничество терроризму там назначают наказание не ниже пожизненного заключения. Осужденные казахстанки находятся в иракской тюрьме "Русафа" уже 8 лет.

Тем не менее, как заверил представитель МИД, процесс не стоит на месте.