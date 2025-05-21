МИД: Казахстан рассматривает возможность возвращения шести гражданок из Ирака
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В Ираке отбывают наказание шесть гражданок Казахстана. Они осуждены за участие в террористической организации и приговорены к пожизненному заключению. МИД РК подготовило проект соглашения и направило его иракской стороне. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Ситуация осложняется тем, что между Казахстаном и Ираком до сих пор не существует договора о взаимной правовой помощи, в том числе о выдаче осужденных.
"Да, вопрос сложный, на самом деле. Имеется в виду с точки зрения ситуации сложный. У нас, к сожалению, с Ираком нет договора о взаимной помощи, в том числе о выдаче. Сейчас он только прорабатывается. Мы подготовили проект, направили иракской стороне, он у них на рассмотрении находится", - объяснил Рахметуллин.
По словам дипломата, иракское законодательство сурово: за участие или даже пособничество терроризму там назначают наказание не ниже пожизненного заключения. Осужденные казахстанки находятся в иракской тюрьме "Русафа" уже 8 лет.
Тем не менее, как заверил представитель МИД, процесс не стоит на месте.
"Мы с иракской стороной работаем. Мы понимаем, что ситуация сложная, они там уже достаточно давно находятся. Но вот именно из-за отсутствия такого документа, который регулирует вопросы выдачи, вопросы взаимной помощи при уголовных делах и так далее, немножко задерживается процесс. Но работа продолжается, поэтому я бы попросил не думать, что мы ничего не делаем, мы все в курсе, мы понимаем, что это человеческие жизни, человеческая судьба, поэтому работа идет. Наши дипломаты активно проработают с иракской стороной в Багдаде", - заверил Рахметуллин.
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