МИД: Казахстан ведет закрытые переговоры с Украиной по ситуации вокруг КТК
Дополнительная информация будет поступать исключительно в рамках дипломатического взаимодействия.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан поддерживает связь с украинской стороной по ситуации вокруг атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), однако обсуждение этого вопроса ведётся исключительно по закрытым дипломатическим каналам. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Отвечая на вопрос журналистов, Смадияров подтвердил, что тема КТК поднималась в ходе краткой рабочей беседы министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с его украинским коллегой на полях международного мероприятия. По его словам, переговоры носили закрытый характер, поэтому подробности не раскрываются.
"Я уверен, что этот вопрос по КТК обязательно обсуждался. Дальше мы этот вопрос комментировать не будем. С украинской стороной поддерживаем связь и будем вести обсуждение только по закрытым дипломатическим каналам", - заявил он.
В министерстве добавили, что дополнительная информация будет поступать исключительно в рамках дипломатического взаимодействия.
Самое читаемое
- Мобильные переводы: чьи счета будут проверять с 2026 года?
- В Казахстане запускают дополнительные поезда на Новый год
- В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
- Роботы, шлифовка и многоступенчатый контроль: как работает автомобильное производство в Казахстане
- Касым-Жомарт Токаев утвердил бюджет на 2026–2028 годы