Казахстан поддерживает связь с украинской стороной по ситуации вокруг атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), однако обсуждение этого вопроса ведётся исключительно по закрытым дипломатическим каналам. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов, Смадияров подтвердил, что тема КТК поднималась в ходе краткой рабочей беседы министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с его украинским коллегой на полях международного мероприятия. По его словам, переговоры носили закрытый характер, поэтому подробности не раскрываются.

"Я уверен, что этот вопрос по КТК обязательно обсуждался. Дальше мы этот вопрос комментировать не будем. С украинской стороной поддерживаем связь и будем вести обсуждение только по закрытым дипломатическим каналам", - заявил он.

В министерстве добавили, что дополнительная информация будет поступать исключительно в рамках дипломатического взаимодействия.