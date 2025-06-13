МИД Казахстана обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке
МИД Казахстана призвал к сдержанности на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Сегодня, 19:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:14Сегодня, 19:14
41
На фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с официальным заявлением, в котором выразило глубокую обеспокоенность нарастающим напряжением и угрозой дальнейшего обострения, передает BAQ.KZ.
В заявлении подчёркивается, что конфликт необходимо урегулировать исключительно мирным путём, с опорой на нормы международного права и Устав ООН. Казахстан призывает все вовлечённые стороны проявить максимальную сдержанность.
Самое читаемое
- Второй состав LRT установили на рельсы в Астане
- Еще одно село в Казахстане полностью отказалось от алкоголя
- Токаев подписал закон о развитии аквакультуры, агросектора и энергетики
- Рекордные 17 трлн тенге: Казахстан масштабно реформирует энергетику
- "Лоукостер" с хамством: депутат возмущен работой отечественной авиакомпании