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МИД Казахстана обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке

МИД Казахстана призвал к сдержанности на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Сегодня, 19:14
АВТОР
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МИД Казахстана обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14
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На фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с официальным заявлением, в котором выразило глубокую обеспокоенность нарастающим напряжением и угрозой дальнейшего обострения, передает BAQ.KZ.

В заявлении подчёркивается, что конфликт необходимо урегулировать исключительно мирным путём, с опорой на нормы международного права и Устав ООН. Казахстан призывает все вовлечённые стороны проявить максимальную сдержанность.

 

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