На фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с официальным заявлением, в котором выразило глубокую обеспокоенность нарастающим напряжением и угрозой дальнейшего обострения, передает BAQ.KZ.

В заявлении подчёркивается, что конфликт необходимо урегулировать исключительно мирным путём, с опорой на нормы международного права и Устав ООН. Казахстан призывает все вовлечённые стороны проявить максимальную сдержанность.