МИД Казахстана ответил на сообщения о запуске дронов в сторону России

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о том, что территория республики якобы могла использоваться для запуска беспилотников, атаковавших объекты в России. В заявлении ведомства говорится, что появившиеся в ряде СМИ сообщения не имеют под собой никаких оснований.

Министерство иностранных дел РК ответственно заявляет, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами, — подчеркнули в МИД.

Ранее в отдельных публикациях высказывались предположения, что беспилотники, использованные при атаке на объекты в Омске, могли быть запущены с территории Казахстана. В министерстве заявили, что подобные публикации направлены на искажение характера казахстанско-российских отношений.

Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, которые успешно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, — говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что Казахстан придерживается миролюбивой и сбалансированной внешней политики, соблюдает нормы международного права и свои международные обязательства в сфере региональной и международной безопасности. Ведомство также заявило, что территория, воздушное пространство и инфраструктура Казахстана не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других государств.

В завершение МИД призвал средства массовой информации и пользователей распространять только проверенную информацию и воздерживаться от публикации недостоверных сведений.