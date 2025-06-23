Казахстан внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и призывает все стороны к политическому диалогу. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, комментируя напряжённость вокруг Ирана и значение двустороннего сотрудничества между странами, передаёт BAQ.KZ.

"Мы, как вы знаете, с Ираном ведем многоплановое сотрудничество практически во всех сферах", — подчеркнул Айбек Смадияров.

По его словам, недавно состоялся официальный визит главы МИД Казахстана в Тегеран, в ходе которого стороны достигли договорённостей по ряду перспективных проектов.

"Были обсуждены направления по логистике, торговле, инвестициям, производству и, конечно, вопросам энергетики. Это важные сферы, и мы рассчитываем на их развитие", — отметил он.

МИД Казахстана выразил обеспокоенность эскалацией и подтвердил приверженность принципам международного права.