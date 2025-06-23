МИД Казахстана призывает к диалогу на фоне напряжённости вокруг Ирана
МИД Казахстана выразил обеспокоенность эскалацией и подтвердил приверженность принципам международного права.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и призывает все стороны к политическому диалогу. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, комментируя напряжённость вокруг Ирана и значение двустороннего сотрудничества между странами, передаёт BAQ.KZ.
"Мы, как вы знаете, с Ираном ведем многоплановое сотрудничество практически во всех сферах", — подчеркнул Айбек Смадияров.
По его словам, недавно состоялся официальный визит главы МИД Казахстана в Тегеран, в ходе которого стороны достигли договорённостей по ряду перспективных проектов.
"Были обсуждены направления по логистике, торговле, инвестициям, производству и, конечно, вопросам энергетики. Это важные сферы, и мы рассчитываем на их развитие", — отметил он.
МИД Казахстана выразил обеспокоенность эскалацией и подтвердил приверженность принципам международного права.
"Мы, естественно, за этой ситуацией наблюдаем, призываем все стороны к диалогу, к политическому диалогу. Как мы вчера в нашем заявлении отметили, необходимо придерживаться Устава ООН и норм международного права. Нам нужны спокойные соседи, чтобы всё было спокойно, никакой войны", — добавил он.
Самое читаемое
- Нацбанк обсудил развитие цифровых финансовых решений
- Центральная Азия и Китай укрепляют партнёрство на информационном и культурном фронте
- Центральная Азия и Китай формируют доверительную информационную среду — Искаков
- Qazcontent усиливает международное сотрудничество в сфере медиа и ИИ
- Казахстанская гимнастка сотворила сенсацию в Болгарии