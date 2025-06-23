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МИД Казахстана призывает к диалогу на фоне напряжённости вокруг Ирана

МИД Казахстана выразил обеспокоенность эскалацией и подтвердил приверженность принципам международного права.

Сегодня, 15:16
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
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Фото: BAQ.KZ

Казахстан внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и призывает все стороны к политическому диалогу. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, комментируя напряжённость вокруг Ирана и значение двустороннего сотрудничества между странами, передаёт BAQ.KZ.

"Мы, как вы знаете, с Ираном ведем многоплановое сотрудничество практически во всех сферах", — подчеркнул Айбек Смадияров.

По его словам, недавно состоялся официальный визит главы МИД Казахстана в Тегеран, в ходе которого стороны достигли договорённостей по ряду перспективных проектов.

"Были обсуждены направления по логистике, торговле, инвестициям, производству и, конечно, вопросам энергетики. Это важные сферы, и мы рассчитываем на их развитие", — отметил он.

МИД Казахстана выразил обеспокоенность эскалацией и подтвердил приверженность принципам международного права.

"Мы, естественно, за этой ситуацией наблюдаем, призываем все стороны к диалогу, к политическому диалогу. Как мы вчера в нашем заявлении отметили, необходимо придерживаться Устава ООН и норм международного права. Нам нужны спокойные соседи, чтобы всё было спокойно, никакой войны", — добавил он.

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