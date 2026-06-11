Казахстанские дипломаты находятся на связи с уроженцем Уральска и российскими властями для выяснения его гражданско-правового статуса.

На брифинге в Астане первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашикбаев прокомментировал ситуацию вокруг Дмитрия Харисова, который ранее обратился к Президенту Казахстана с просьбой помочь ему вернуться на родину, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Ашикбаева, обращение гражданина поступило и находится на рассмотрении.

"Мы подтверждаем получение обращения от гражданина Харисова. По информации компетентных органов Российской Федерации, указанный гражданин также числится гражданином Российской Федерации. Прежде всего, нам необходимо определиться, чьё гражданство он фактически имеет", – заявил первый заместитель министра.

Он отметил, что Генеральное консульство Казахстана в Астрахани поддерживает постоянный контакт как с самим Дмитрием Харисовым, так и с российскими государственными органами.

"Для этого наше генконсульство в Астрахани поддерживает прямую связь с указанным гражданином, а также с компетентными органами Российской Федерации. Всё необходимое консульско-правовое содействие указанному гражданину оказывается и будет оказываться", – сказал Ашикбаев.

Напомним, ранее уроженец Западно-Казахстанской области Дмитрий Харисов сообщил, что не может выехать из России в Казахстан из-за возникших вопросов относительно его гражданства. По данным МВД Казахстана, он получил гражданство РК в 2007 году и отказался от российского гражданства. Однако российские органы, как утверждает сам Харисов, продолжают считать его гражданином Российской Федерации.

В настоящее время вопрос решается по дипломатическим и консульским каналам.