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МИД Казахстана сделал заявление об аэропортах Саудовской Аравии

12 Октября 2026, 22:51
АВТОР
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МИД РК 12 Октября 2026, 22:51
12 Октября 2026, 22:51
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Фото: МИД РК

МИД Казахстана рекомендовал казахстанцам, находящимся в Саудовской Аравии, соблюдать повышенные меры предосторожности на фоне атак на гражданскую инфраструктуру страны. Ведомство призвало граждан следовать указаниям местных властей, избегать мест массового скопления людей и объектов повышенного риска.

Также казахстанцам рекомендуют без крайней необходимости не посещать аэропорты, заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний и по возможности отложить несрочные поездки. В случае чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуют обращаться в дипломатические представительства Казахстана.  

Экстренные контакты:  

  • Консул в Эр-Рияде: +966 55 663 01 77.  
  • Консул в Джидде: +966 53 275 80 80.  

МИД также призвал следить за официальными сообщениями казахстанского внешнеполитического ведомства и местных компетентных органов.

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