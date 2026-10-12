МИД Казахстана сделал заявление об аэропортах Саудовской Аравии

МИД Казахстана рекомендовал казахстанцам, находящимся в Саудовской Аравии, соблюдать повышенные меры предосторожности на фоне атак на гражданскую инфраструктуру страны. Ведомство призвало граждан следовать указаниям местных властей, избегать мест массового скопления людей и объектов повышенного риска.

Также казахстанцам рекомендуют без крайней необходимости не посещать аэропорты, заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний и по возможности отложить несрочные поездки. В случае чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуют обращаться в дипломатические представительства Казахстана.

Экстренные контакты:

Консул в Эр-Рияде: +966 55 663 01 77.

Консул в Джидде: +966 53 275 80 80.

МИД также призвал следить за официальными сообщениями казахстанского внешнеполитического ведомства и местных компетентных органов.