МИД Казахстана сделал заявление об аэропортах Саудовской Аравии
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МИД Казахстана рекомендовал казахстанцам, находящимся в Саудовской Аравии, соблюдать повышенные меры предосторожности на фоне атак на гражданскую инфраструктуру страны. Ведомство призвало граждан следовать указаниям местных властей, избегать мест массового скопления людей и объектов повышенного риска.
Также казахстанцам рекомендуют без крайней необходимости не посещать аэропорты, заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний и по возможности отложить несрочные поездки. В случае чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуют обращаться в дипломатические представительства Казахстана.
Экстренные контакты:
- Консул в Эр-Рияде: +966 55 663 01 77.
- Консул в Джидде: +966 53 275 80 80.
МИД также призвал следить за официальными сообщениями казахстанского внешнеполитического ведомства и местных компетентных органов.
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