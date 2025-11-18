МИД Казахстана сделало заявление по конфликту в Газе
Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствовало принятие Резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 2803 (2025), посвящённой Комплексному плану по прекращению конфликта в секторе Газа, передает BAQ.KZ.
В ведомстве отметили, что документ открывает путь к деэскалации и долгосрочной стабилизации обстановки.
В заявлении подчёркивается высокая оценка усилий Соединённых Штатов Америки и Президента Дональда Трампа, а также других государств, которые внесли ключевой вклад в достижение договорённости о прекращении огня. Казахстан считает принятие резолюции важнейшим шагом к восстановлению доверия между сторонами и продвижению к прочному миру на Ближнем Востоке.
Астана неизменно выступает за мирное, комплексное и устойчивое урегулирование ближневосточного вопроса. Поддержка основывается на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Совета Безопасности, нормах международного гуманитарного права и принципе "двух государств для двух народов". Казахстан подтверждает приверженность формуле, предполагающей создание независимого, жизнеспособного и территориально целостного Государства Палестина.
В контексте Авраамских соглашений Казахстан выразил готовность к конструктивному взаимодействию с международными партнёрами, включая ключевых посредников процесса. По информации МИД, страна намерена и далее вносить вклад в глобальные усилия, направленные на стабилизацию ситуации, усиление гуманитарной поддержки населения и формирование условий для долгосрочного политического процесса.
